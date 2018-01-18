القناة 10: ليلة عصيبة على وحدة "يمام" في جنين

ذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن وحدة يمام الإسرائيلية الخاصة التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي مرت بليلة قاسية في جنين يوم.

وأوضحت القناة، أن اثنين من عناصر الوحدة أصيبا بجراح، أحدهم وصفت بالخطيرة خلال اشتباكهم المسلح مع مجموعة من المقاومة في جنين، أسفرت عن استشهاد المقاوم أحمد نصر جرار.

وقالت القناة، أن عائلة الشهيد نصر جرار هي عائلة مقاومة، الابن قتل الحاخام رازئيل شيفح، والأب اغتيل في العام 2002، أثناء اشتباك مسلح مع الجيش وهو مبتور ثلاثة أطراف من أربعة.

والشهيد أحمد هو ابن نصر جرار القيادي في حركة حماس تم اغتياله في العام 2002 خلال التخطيط لتنفيذ عملية كبيرة في أحد المباني متعددة الطوابق، وكان جرار الأب قد فقد ساقية خلال محاولته زرع عبوة ناسفة.