فجراً : اقتحام واسع لمدينة رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة بيتونيا جنوبي رام الله، وبلدة بيرزيت، شمالي رام الله، وبلدة كفر نعمة غربي رام الله، وبلدة بيت ريما شمال غربي رام الله، ومخيم الجلزون للاجئين شمالي البيرة.

ففي مدينة بيتونيا، اقتحمت قرابة 10 جيبات عسكرية المدينة، بعد أن خرجت من معتقل عوفر، المقام على أراضي المدينة، واقتحمت المدينة، واشتبكت مع الشبان، وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط قنابل الغاز، وألقى الشبان الحجارة نحو جيش الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت، بأكثر من 10 جيبات، وسط مواجهات عنيفة دارت في شارع البلدة وأزقتها، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، نحو المواطنين، في حين ألقى المواطنين الحجارة على قوات الاحتلال.

كما اقتحم جنود الاحتلال أيضاً بلدة كفر نعمة بحوالي 9 جيبات عسكرية، واقتحمت بلدة بيت ريما بسبع جيبات، واقتحم الجنود بأكثر من 10 اليات مخيم الجلزون، وسط مواجهات مع شباب المخيم، وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة نحو الجنود، فيما أطلق الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت.