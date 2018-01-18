ماذا قالت "معاريف" عن الشهيد نصر جرار وابنه أحمد ؟

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، فجر الخميس، تقريراً سريعاً ربطت فيه بين استشهاد أحمد جرار، الليلة، ووالده الشهيد نصر جرار الذي استشهد في العام 2002 باشتباك مسلح في مدينة طوباس.

ووصفت الصحيفة الشهيد أحمد بأنه من "الجيل الثاني للمقاومة"، لافتة إلى أنه من نفذ عملية قتل الحاخام "رازيئيل شيفاح" قرب بلدة تل غرب نابلس قبل نحو أسبوع.

وأشارت إلى أن أحمد هو نجل الشهيد نصر الذي كان أحد كبار قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وأضافت بأن والده رفض الاستسلام بعد محاصرة المنزل الذي كان يتحصن به خلال عملية "السور الواقي"، واستشهد إثر ذلك بنيران دبابة "إسرائيلية"، وكان يخطط قبل استشهاده لسلسلة من العمليات الفدائية بما في ذلك هجوم ضخم في بناية شاهقة بـ"إسرائيل".

ولفتت إلى أن جرار الأب كان يتنقل على كرسي متحرك بعد أن فقد ساقيه ويده خلال "حادث عمل" في عام 2001. ومع ذلك، واصل التخطيط لهجمات بعد إصابته بجروح خطيرة.