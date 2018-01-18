جرافات الاحتلال تهدم منزل الشهيد جرار في جنين

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس، منزل الشهيد أحمد نصر جرار، الذي اغتالته منتصف الليلة الماضية خلال عدوانها على منطقة واد برقين غرب مدينة جنين بالضفة المحتلة.

فقد قامت جرافتان احتلاليتان بهدم المنزل بعد قصفه بالرشاشات الثقيلة وبقذيفة على الأقل، بعد أن جرى مطالبة المتواجدين داخله بتسليم أنفسهم عبر مكبرات الصوت.

ويأتي هذا العدوان في سياق اقتحام كبير شاركت فيه أكثر من 30 آلية عسكرية استهدف مدينة جنين ومخيمها، بعد فترة وجيزة من تسلل وحدات احتلالية متخفية بلباس مدني إلى واد برقين، وإلى مدخل مدينة جنين الغربي حيث اعتقلت شابين يعملان في محطة حيفا للمحروقات.

وقد اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وجنود الاحتلال في أكثر من محور من المدينة والمخيم، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز والعيارات المعدنية المغلفة بالمطاط.