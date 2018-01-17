اغتيال منفذ عملية نابلس وإصابة جنديين باشتباك مسلح في جنين

استشهد مقاوم، وأصيب جنديين "إسرائيليين" أحدهما بصورة خطيرة، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بشتباك مسلح في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المقاوم أحمد نصر جرار 22 عاماً برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتقل اثنين آخرين في جنين.

وأفاد مراسلنا أن مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال "الإسرائيلي" معززة بأكثر من 30 آلية عسكرية تسللت داخل مدينة جنين وحاصرت منزل الشهيد نصر جرار لاعتقال مقاومين تحصنوا فيه، يُعتقد وفقاً لمواقع "إسرائيلية" أنهم منفذو عملية قتل حاخام "إسرائيلي" جنوب مدينة نابلس قبل عدة أيام.

وأشار موقع مفزاك "الإسرائيلي" إلى أن قوة عسكرية خاصة من قوات النخبة في جيش الاحتلال بمشاركة مع ضباط الشاباك توجهوا إلى جنين لاعتقال منفذي عملية قتل المستوطن قرب مستوطنة حفات جلعاد جنوب نابلس والتي قتل خلالها حاخام.

وأوضح الموقع "الإسرائيلي" أن القوة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال تفاجأت خلال محاصرتها لمنزل الشهيد نصر جرار باشتباك مسلح مع المقاومين الفلسطينيين، مبيناً أن الاشتباك أدى لاستشهد منفذ عملية قتل الحاخام "الإسرائيلي" في حين أصيب جندي بصورة خطيرة وأخر بصورة طفيفة.

فيما ذكرت القناة العاشرة "الإسرائيلية"، أن إحدى الإصابتين في صفوف جنود الاحتلال وصفت بالخطيرة جداً.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال منعت الأطقم الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني من نقل المصابين من مكان الحدث.

وذكر مراسلنا أنه خلال الاشتباك المسلح بين المقاومين وقوات الاحتلال اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه المواطنين.

من جهته أكدت القناة العاشرة "الإسرائيلية" أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها لمحطة محروقات حيفا في جنين عاملين فيها وهما: احمد قمبع وصلاح جرادات، فيما صادرت جهاز المراقبة DVR.

وفي ذات السياق أشار الإعلام العبري، إلى أن قوات الجيش "الإسرائيلي" أمام مجموعة فلسطينية مسلحة مدربة امتلكت حس أمني باكتشافها من أفراد القوات الخاصة الاسرائيلية "يمام" التي كانت تعد لاغتيال المجموعة كاملة لكنها فشلت.











