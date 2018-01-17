خسارة الصداقة تشعل الدوري الفلسطيني مبكرًا

أشعلت خسارة نادي الصداقة، متصدر الدوري الوطنية موبايل الممتاز لأندية قطاع غزة، الدوري مبكرًا، مع أول جولة على انطلاق مرحلة الإياب من المسابقة.

وتلقى الصداقة خسارة ثقيلة على أرضه وبين جماهيره أمام شباب خان يونس (3-1)، ليفقد الفريق الصدارة ويتراجع للمركز الثالث.

من جهة أخرى جاءت الهزيمة أمام منافس على اللقب، وبالتالي فالخسارة تعتبر بـ 6 نقاط، فالفريق خسر 3 نقاط، وفي المقابل المتصدر الحالي نال 3 نقاط.

أمام هذا الوضع وبعد انتصار غزة الرياضي على ضيفه القادسية (2-1)، باتت الصدارة تجمع شباب خان يونس وغزة الرياضي برصيد 25 نقطة، بينما توقف رصيد الصداقة عند 24 نقطة.

وسجل خدمات رفح الطرف الرابع في الصراع، بداية قوية بانتصار خارجي عريض على مضيفه الهلال (3-0)، في مباراة شهدت تسجيل علاء إسماعيل مهاجم الفريق لأول هدفين له مع الفريق، بينما أضاف محمد الجرمي الهدف الثالث، ليرتفع رصيد الفريق عند 20 نقطة، بينما توقف رصيد الهلال عند 14 نقطة في المركز السابع.

وأمن شباب جباليا المركز الخامس بانتصار ثمين على ضيفه اتحاد خان يونس بهدف دون رد، سجله يوسف داوود ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، مقابل تراجع الاتحاد إلى المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 9 نقاط.

وانتهت مباراة شباب رفح وضيفه الشاطئ بالتعادل السلبي، ليبقى الفريقان في المركزين السادس بالنسبة للشباب برصيد 15 نقطة، والتاسع بالنسبة للشاطئ برصيد 12 نقطة.

كما تعادل الأهلي واتحاد الشجاعية (2/2) ليحصد كل فريق نقطة، حيث بات الأهلي يملك 9 نقاط، في المركز العاشر، بينما ظل الشجاعية ثامنا برصيد 13 نقطة.