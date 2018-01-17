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خمسة أسرى سينالون الحرية غداً الخميس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:38 - 17 يناير 2018
الحرية الحرية
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من المقرر أن تفرج قوات الإحتلال "الإسرائيلي" غدا الخميس عن خمسة أسرى من قطاع غزة بعد انتهاء محكومياتهم.

والأسرى المقرر الإفراج عنهم هم:

الأسير طارق أحمد المدلل (33 عاما) من مدينة رفح حيث أمضى 14 عاما في سجون الاحتلال نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل.

الأسير باسل محمد أبو زينة (41 عاما) من مدينة جباليا حيث أمضى 10 أعوام في سجون الإحتلال.

الأسير أسامة سليمان أبو الجديان (51 عاما) من مخيم جباليا حيث أمضى 30 عاما في سجون الإحتلال.

الأسير عصام عبد الرؤوف المنيراوي (33 عاما) من  مدينة رفح حيث أمضى 12 عاما في سجون الإحتلال.

الأسير زياد عياد الصوفي (36 عاما) من مدينة رفح حيث أمضى 12 عاما في سجون الإحتلال.

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