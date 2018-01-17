بابا الفاتيكان يتعرض لهجوم غريب في تشيلي

تعرض بابا الفاتيكان فرانسيس لهجوم غريب خلال زيارته إلى تشيلي، حيث ألقى مجهول قطعة قماش على وجهه بينما كان موكبه يسير في شوارع العاصمة سانتياغو.

ويزور البابا فرانسيس تشيلي للمرة الأولى منذ ترسيمه في أعلى منصب بالكنيسة الكاثوليكية فى عام 2013.

ووقع الحادث أثناء سير الموكب فى حديقة أوهيجينز، بينما كان البابا يحيي آلاف الجماهير التي اصطفت على جانبي الطريق.

ووصل فرانسيس إلى منطقة تمثل قلب الصراع الذي دام قرونا في تشيلي مع السكان الأصليين للبلاد، وذلك للاحتفال بالقداس على أرض متنازع عليها استخدمت أيضا كمنشأة للاحتجاز والتعذيب خلال الديكتاتورية العسكرية الدموية في البلاد.

وبنيت قاعدة ماكوهو الجوية في تيموكو، حيث أقام البابا مراسم القداس، على أرض أخذت من جماعة مابوتشي، وهي احدى جماعات السكان الأصليين، في أوائل القرن العشرين.

وخلال كلمته في القداس، عبر البابا عن الألم والإحباط بسبب الاتهامات التي وجعت للكنيسة الكاثوليكية في تشيلي بشأن اعتداءات جنسية ضد أطفال.

وكانت السلطات تتوقع فعاليات احتجاجية ضد الاعتداءات الجنسية خلال زيارة البابا التي تستمر ثلاثة أيام.