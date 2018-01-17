"النقد العربي" يتوقع نمو اقتصادات الدول العربية 2.9 بالمائة في 2018

توقع عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الثلاثاء، نمو اقتصادات الدول العربية 2.9 بالمائة في 2018، مدعوما بتعافي اقتصادات الدول النفطية.

وأضاف "الحميدي" خلال الاجتماع الثالث لوكلاء وزارات المالية العرب المنعقد بالعاصمة الإماراتية (أبوظبي)، أن الاقتصادات العربية واجهت تحديات على خلفية التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية،

انعكست على تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9 بالمائة خلال العام الماضي.

وساهمت جهود الدول العربية في خفض نسبة العجز للموازنات العامة لمجموع الدول العربية من 10.3 بالمائة خلال 2016 إلى تقديرات 6.3 بالمائة العام الماضي، وتواصل الانخفاض إلى 5.1 بالمائة في 2018.

وأوضح المسؤول العربي أن الإصلاحات الهيكلية بالعالم العربي خلال السنوات الماضية أتت ثمارها، لا سيما مع انخفاض فاتورة دعم الطاقة من 117 مليار دولار في 2015 إلى حوالي 98 مليار دولار عن العام الماضي.

ونفذت غالبية الدول العربية بما فيها النفطية، خفضا في دعم مشتقات الوقود والكرهباء، لضبط نفقاتها العامة، تزامنا مع تراجع الإيرادات.

ورغم الحاجة الكبيرة لمشروعات البينة التحتية والاستثمارات المطلوبة في الدول العربية، لكن عدد مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية ما يزال محدوداً.

وزاد الحميدي: "لا يتجاوز عدد المشروعات القائمة على هذه الشراكات في الدول العربية وفقاً لبيانات البنك الدولي، عن مشروعين فقط لكل عشرة ملايين نسمة في المنطقة العربية، مقابل 34 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة شرق آسيا".

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