ترامب: المكان الوحيد للدولة الفلسطينية هو سيناء

قال الرئيس الاميركي دونالد ترمب، خلال خطابه أمام الجمعية الصهيونية "ايباك": ان المكان الوحيد لإقامة دولة فلسطينية هي نصف سيناء، ومساحتها 30 ألف كلم مربع وتتسع الى 25 مليون نسمة، وعدد الفلسطينيين كلهم 9 ملايين.

وتابع: "أقول للفلسطينيين لا تضيعوا وقتكم في أرض "اسرائيل" بل ابدأوا بالذهاب نحو سيناء ونحن سنطلب من مصر فتح الحدود بين غزة وسيناء وسنجمع 800 مليار دولار من العالم تدفعها خاصة دول الخليج أمّا اميركا فلن تدفع دولار واحد، وفي سيناء يتم إقامة دولة فلسطين، وهكذا يجري حل المشكلة نهائيا، فتكون الدولة اليهودية في "اسرائيل"، والدولة الفلسطينية في سيناء".