قريباً.. اللجنة الإدارية القانونية ستجتمع في غزة

أفادت وسائل إعلامية مساء الأربعاء، أن اللجنة الإدارية القانونية ستجتمع خلال الأيام القادمة في قطاع غزة، لاستكمال باقي الملفات المتعلقة بموظفي غزة، الذين عيّنتهم حركة حماس، إضافة لبحث موضوع الدمج والاستيعاب.

وكان نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو أكد بتاريخ (7/1/2018) وجود تقدم في ملف اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بدمج موظفي غزة، مستدركا "لكن نجاحه يستلزم تقدماً في باقي الملفات وفي مقدمتها توحيد القضاء والعمل وفق القانون الفلسطيني".

وأضاف أبو عمرو حينها: إن الحكومة تعكف على حصر الموظفين لتقدير عدد الذين سيستوعبهم قطاع غزة بشكل نهائي من الموظفين المدنيين لدى حماس، إضافة إلى خريجين جدد من غزة، وفق إحداثيات النمو السكاني، وارتباطها بالاحتياجات.

أما في موضوع الرواتب فأوضح أنه تم الاتفاق على أن تدفع السلطة مرتبات "موظفي حماس" ، شريطة أن تعود كل أوجه الجباية لمالية السلطة المركزية.

وتضم اللجنة كلًا من وزير المالية شكري بشارة، وموسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين، وماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد، ومحمد الرقب رئيس ديوان الموظفين السابق في غزة.