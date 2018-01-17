بلجيكا تعلن تخصيص 23 مليون دولار لصالح الـ "أونروا"

أعلنت الحكومة البلجيكية اليوم الأربعاء، تخصيص 19 مليون يورو (23 مليون دولار) لمساعدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، للاطلاع بمهامها في تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأوضح وزير التعاون والتنمية البلجيكي ألكسندر دي كرو في بيان له، اليوم، أن هذه الخطوة تأتي بناء على دعوة اطلقها المفوض العام للـ "أونروا" بيير كرينبول لتقديم المساعدات للوكالة الأممية.

وقال دي كرو إن "لدي الكثير من التقدير لعمل أونروا التي يتحتم عليها العمل في أصعب الظروف وأخطرها"، مشيرا في هذا السياق إلى صعوبة الأوضاع المعيشية للاجئين في قطاع غزة وسورية والضفة الغربية.

وأضاف أنه في ضوء الصعوبات المالية التي تواجهها "أونروا" حاليا فإن المساهمة المالية البلجيكية السنوية الى الوكالة الأممية سيتم تقديمها "فورا".

يذكر أن الخطوة البلجيكية تأتي بعد اعلان الولايات المتحدة أمس الثلاثاء تجميد 65 مليون دولار من مساهماتها في ميزانية "أونروا".

وتأسست "أونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة).



وتشتمل خدمات الوكالة الأممية على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.