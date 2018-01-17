ديمبيلي التعيس.. كل دقيقة لعب تساوي مليون يورو

جاء عثمان ديمبيلي إلى برشلونة هذا الموسم بهدف تعويض البرازيلي نيمار بعد انتقاله الصادم لفريق باريس سان جيرمان، لكن الجناح الفرنسي الشاب ابتلي بالإصابات ولم يشارك سوى في 141 دقيقة في النصف الأول من بطولة الدوري الاسباني.

وخاض عثمان ديمبيلي سبع مباريات فقط من إجمالي 29 مباراة هذا الموسم بعد تعرضه لإصابتين مما يثير الشكوك حول الصفقة التي كلفت النادي الكتالوني 145 مليون يورو أي أن دقيقة اللعب تساوي مليون يورو تقريباً.

وفي الإصابة الأولى غاب لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق لأكثر من 100 يوم، وبعد الإصابة الثانية من المتوقع غيابه لمدة شهر وبدا أن الإصابتين في العضلات دون تدخل عنيف من لاعب منافس في المباراة الأخيرة.

وبالعودة إلى أرقام هذه الصفقة الكبيرة فهي مقسمة إلى 105 ملايين يورو ثابتة و40 مليون يورو متغيرات، وربما يستفيد فريق برشلونة الإسباني من قلة مشاركاته ليدخر حوالي خمسة ملايين يورو على الأقل في موسم 2017-2018.

وسيدفع برشلونة 20 مليون يورو بحسب نسبة مشاركات ديمبيلي بواقع 5 ملايين يورو بعد 25 مباراة رسمية و5 ملايين أخرى عند الوصول إلى 50 مباراة ونفس العدد عند الوصول إلى 75 ثم 100 مباراة، لكن في ظل حالته البدنية فإنه ربما لا يتجاوز 25 مباراة هذا الموسم.

وربما لن يتأثر النادي "الكتالوني" فنياً بغياب ديمبيلي بعدما قضى النصف الأول من الموسم بشكل رائع بدونه، وخاصة بعد انضمام النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، ولكن بالطبع يتخوف برشلونة من خسارة مالية فادحة بسبب هذه الصفقة.

ولطالما تضرر برشلونة من إصابات عضلية متكررة لبعض اللاعبين، مثل تياغو الكانتارا وشقيقه رافينيا وتوماس فرمايلين، ويأمل ألا يتحول ديمبلي للاعب زجاجي جديد على غرار أسماء لامعة عرقلت الإصابات مسيرتهم، مثل غاريث بيل وآرين روبن وسانتي كازورلا وماركو ريوس.