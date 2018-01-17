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ضبط وإتلاف 130 كغم دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي في محافظة الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 18:46 - 17 يناير 2018
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اتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الزراعة دائرة الطب البيطري اليوم في محافظة الخليل 130 كغم دجاج مذبوح تالف و غير صالح للاستخدام الادمي .

وافاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءاً على معلومات استخباراتية خاصة بمديرية الخليل حول وجود مركبة تقوم ببيع وتوزيع دجاج مذبوح مما استدعى تحريك دورية للمكان المحدد وبعد المتابعة والتحري تم ضبط المركبة وكانت تحمل 130 كغم وبحضور جهة الاختصاص في مديرية الزراعة والطبيب البيطري وبعد المعاينة والفحص أقر الإتلاف على الفور وذلك لانبعاث روائح نتنة وكريهة منها ولعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي ، حيث تم تحويل صاحب البضاعة لنيابة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه واستكمال الاجراءات اللازمة .

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