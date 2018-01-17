ضبط آلاف الشواقل المزورة في الخليل

قبض جهاز المخابرات العامة على شخص أثناء قيامة بمحاولة ترويج عملة مزورة من فئة 100 شيقل في منطقة دورا في محافظة الخليل.

وقادت معلومات استخبارية دقيقة تابعها الجهاز خلال الفترة الماضية، للوصول إلى المشتبه به وضبط آلاف الشواقل المزورة بحوزته وكان ينوي تمريرها في السوق المحلي.

وأكد جهاز المخابرات العامة انه مستمر في متابعة قضايا العملة المزورة، ولن يتساهل مع أي شخص تسول له نفسه ترويج عملة مزورة في السوق الفلسطينية، ما لهذا الأمر من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأهاب بالمواطنين التعاون والتبليغ عن أية قضية مرتبطة بالعملة المزورة لدى جهات الاختصاص.