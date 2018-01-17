حماس: تقليص دعم أونروا يهدف لتصفية القضية

حذرت دائرة شئون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء من أن تقليص الدعم الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يعتبر أولى خطوات مشروع تصفية القضية الفلسطينية.

وقال رئيس الدائرة عصام عدوان في بيان إن العجز في ميزانية أونروا يشكل مقدمة نحو إنهاء عمل الوكالة، وبالتالي إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وذكر عدوان أن "خفض المساهمة الأمريكية يأتي في إطار المساومة من أجل دفع السلطة للعودة إلى طاولة المفاوضات، وإجبار الفلسطينيين للقبول بالحلول التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية لصالح إسرائيل".

وأضاف "على المدى القريب سيدفع هذا العجز نحو التأثير بشكل سلبي على مستوى الخدمات الصحية، والتعليمية التي تقدمها أونروا للاجئين الفلسطينيين في أماكن اللجوء".

وتابع "على المدى البعيد سيدفع هذا التقليص نحو توقف خدمات وعمل أونروا بشكل كامل وهذه هي المحطة الأولى والأساسية في إنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين".

وطالب عدوان الكل الفلسطيني بالوقوف صفاً واحداً وفق خطة متفق عليها للتصدي لهذه الحملة الأمريكية الشرسة ضد القضية الفلسطينية والاستهداف المتعمد الذي بدأ بالقدس والتغول الاستيطاني في الضفة، ومن ثم قضية اللاجئين الفلسطينيين وأيقونة وجودهم "أونروا.

ونبه إلى أنه "لا بد من موقف حازم يدفع بالشعب الفلسطيني نحو مجابهة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وإحدى هذه الوسائل هي التجمهر والوصول إلى حدود فلسطين المحتلة من كافة مناطق اللجوء، مما سيدفع بالضغط على الولايات المتحدة والدول الداعمة للكيان لمراجعة مواقفهم".