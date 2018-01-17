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السيسي يعفي وزير المخابرات العامة من منصبه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:26 - 17 يناير 2018
خالد فوزي وزير المخابرات المصري السابق خالد فوزي وزير المخابرات المصري السابق
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ذكرت مصادر إعلامية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر إعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي من منصبه، على أن يُعلَن خليفتُه رسمياً في غضون الأيام المقبلة. وبحسب المصادر، فقد أُبلغ فوزي بالإعفاء قبل يومين، فيما تسود حالة من الترقب للاسم المنتظر ترؤسه أحد أهم أجهزة الدولة المصرية.

وتأخر إعلان السيسي بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية. لخليفة فوزي بسبب مراجعته بعض الأسماء، والمفاضلة بين أكثر من شخصية خلال الفترة الحالية، على أن يعلن القرار في الجريدة الرسمية فور اعتماده رئاسياً.

وفي ذات السياق أكدت مصادر أمنية مصرية عالية المستوى أن جهاز "المخابرات العامة" سيشهد خلال الساعات المقبلة تغييرات جذرية بخروج عدد من القيادات وتصعيد قيادات شابة.

وذكرت المصادر أن اللواء محمود عبد السلام تولى مهام رئيس الجهاز خلال اليومين الماضيين بصفة قائم بالأعمال بعد إعفاء اللواء فوزي.

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