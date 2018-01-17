الأسير مصطفى بريجية يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد مصطفى عيسى محمد بريجية (32 عاماً) من مدينة بيت لحم، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثمانية عشر شهراً.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 13/07/2016م، وحولته سلطات الاحتلال بداية اعتقاله للاعتقال الإداري بدون أن توجه اتهام، وبتاريخ 14/02/2017 وجهت له نيابة الاحتلال العسكرية تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي والقيام بنشاطات في صفوف الحركة، وأصدرت محكمة عوفر الصهيونية حكماً بحقه بالسجن اثنا عشر شهراً ويوم واحد.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر مصطفى بريجية ولد بتاريخ 06/12/1985م، وهو متزوج، وله من الأبناء ثلاثة، واعتقل سابقاً أكثر من مرة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن النقب.

من جهتها تتقدم مؤسـسـة مهـجة الـقـدس بالتهنئة القلبية الحارة من الأسير المحرر مصطفى بريجية وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.