مايكروسوفت تتصدر "أفضل مئة شركة عالمية في التكنولوجيا"

حلت شركة مايكروسوفت الأميركية في المركز الأول في قائمة "أفضل مئة شركة عالمية في مجال التكنولوجيا" التي نشرتها مؤسسة تومسون رويترز اليوم الأربعاء، تلتها شركة إنتل لصناعة الرقائق وسيسكو سيستمز لصناعة معدات شبكات الحاسوب.

وتهدف القائمة إلى تحديد أكثر الشركات نجاحا من الناحية المالية والمؤسسية وهي تقتصر على الشركات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن مليار دولار

واستندت النتائج إلى أسلوب حساب يشمل 28 عاملا لقياس الأداء على ثمانية مؤشرات هي الأداء المالي، والإدارة وثقة المستثمر، والمخاطر، والمرونة، والالتزام القانوني، والإبداع، والمسؤولية الاجتماعية، والأثر البيئي، والسمعة.

ويرصد التقييم نشاط براءات الاختراع في الإبداع التكنولوجي والمعنويات في الأخبار ومواقع تواصل اجتماعي مختارة كانعكاس لسمعة الشركة العامة.

وتشمل القائمة، إلى جانب مايكروسوفت، شركات تكنولوجيا أميركية عملاقة مثل آبل وألفابت وإنترناشيونال بيزنس ماشينز وتكساس إنسترومنتس التي جاءت جميعها في المراكز العشرة الأولى.

كما كانت تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وساب الألمانية العملاقة للبرمجيات، وأسينتشر التي تتخذ من دبلن مقرا لها ضمن أهم عشر شركات.

ولم يرد ترتيب الشركات التسعين الباقية لكن القائمة تشمل أيضا أمازون، أكبر شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في العالم، وفيسبوك مالكة موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

وأظهرت القائمة أن 45% من أهم مئة شركة في مجال التكنولوجيا مقرها في الولايات المتحدة. في حين احتلت اليابان وتايوان المركز الثاني بعدد شركات بلغ 13 في كل منهما ثم الهند وبها خمس شركات من كبرى شركات التكنولوجيا في العالم.