الأردن.. مطالبات بفرض "ضرائب" مضحكة وطريفة

في رد فعل ساخر على التعديلات الضريبية التي أقرتها الحكومة الأردنية مؤخرا، والتي شملت نحو 164 سلعة، إلى جانب رفع الأسعار على السيارات المستوردة وعلب السجائر، اقترح الأردنيون فرض ضرائب من نوع جديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشملت أبرز المقترحات التي شارك بها المستخدمون عبر هاشتاغ "#اقترح_ضريبة_على_الحكومة"، مقترحات لا تخلو من الطرافة مثل "فرض ضريبة ١٢ في المئة على كل مولود يولد في الأردن"، وضريبة على "العيون الملونة والطول"، و"ضريبة على المهور وتعدد الزوجات".

ومن بين المشاركات عبر الوسم الذي صعد ضمن الأكثر تداولا عبر نطاق الأردن "ضريبة على عدد السفرات خارج البلاد"، و"ضريبة على كل واحد مكشر (عابس ومتجهم)".

وشارك أحدهم صورة على موقع فيسبوك الاجتماعي، مذكور فيها "أرخص مكان حاليا السجن، لا إيجار ولا فواتير للكهرباء، والأكل مجانا والحراسة 24 ساعة".

من جهة أخرى، امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الأردنيين على رفع الدعم عن الخبز، لتعبر عن الرفض بشكل مبطن وساخر.

ووصف البعض هذه الحالة من خلال "النكات" ومنها تحدثت عن إنقاص الوزن "ليس من الضروري أن تأكل حتى تشبع. نصف رغيف يوميا يكفي، الكربوهيدرات مضرة للصحة".

وابتكر آخرون صيغا معبرة عن دور الحكومة ودافعها من وراء تلك الخطوة كما في "الحكومة الأردنية رفعت الأسعار على الشعب لتغطي نقصا في الميزانية بلغ 170 مليون دينار أردني، في وقت اشترى برشلونة فيه لاعبا بـ192مليونا.. مضت عشرات السنين ولم نعرف كيف نربي مواطن لنبيعه وقت الزنقة!".

ويستغل العديد من الناس منصات التواصل الاجتماعي لنشر آرائهم وأفكارهم، لتغدو متنفسا لهم ومساحة لتبادل الأفكار والآراء أو حتى السخرية والفكاهة.

ضريبة على مخالب البنات اللي منظرهم بيجيب المرض

#اقترح_ضريبة_على_الحكومة pic.twitter.com/bUHgOaSdt6 — دينا (@deenaabumariam) ١٦ يناير، ٢٠١٨