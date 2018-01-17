فايروس يسرق رسائل "الواتساب" وتسجيل المكالمات

أعلنت شركة "مختبر كاسبرسكي" الروسية، اليوم الأربعاء، أنها كشفت فيروسا يعمل على أجهزة أندرويد، ويمكنه سرقة رسائل الواتساب وتسجيل المكالمات.

ووفقا للشركة، ينتشر فيروس "سكاي غو فري" عبر مواقع مزورة تزعم انتماءها لشركات الاتصالات الكبرى، وتعرض هذه المواقع تطبيقا "مسرعا للإنترنيت".

ووفقا للخبراء، يستطيع الفيروس تسجيل المكالمات، سرقة الرسائل القصيرة ورسائل الواتساب، وأيضا بيانات الـ"جي بي اس" والأحداث من التقويم، وأيضا تسجيل الصوت عندما يقع الجهاز الخليوي في مكان معين.

وأيضا يستطيع الفيروس الاتصال بشبكات لاسلكية يسيطر عليها المهاجمون".

ووفقا للدراسات، كان عام 2015 الفترة الأكثر نشاطا لانتشار "سكاي غو فري"، وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها اسم النطاق الذي ينتقل الفيروس به في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وقد أصيب في هذه المرة فقط سكان إيطاليا، ويؤكد الخبراء أن مصممي الفيروس قد يكونوا أيضا مقيمين في إيطاليا.