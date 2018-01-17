تقرير "المخاطر العالمية" يحذر من نذر حرب

قبل أيام من انطلاق اجتماعه السنوي بمدينة دافوس، حذر المنتدى الاقتصادي العالمي من تنامي خطر نشوب مواجهات سياسية واقتصادية بين قوى كبرى بما في ذلك الصراعات العسكرية.

وسلط تقرير المخاطر العالمية الضوء على عدد من التهديدات الكبرى في عام 2018 ومن بينها المخاطر البيئية بسبب أحوال الطقس ودرجات الحرارة غير المعتادة والتفاوت الاقتصادي والهجمات الإلكترونية.

لكن الملفت هو تزايد المخاوف السياسية بعد عام من تبادل التصريحات النارية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مما جعل العالم أقرب للصراع النووي من أي وقت مضى منذ عقود.

ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة في اليوم الختامي للمنتدى الذي يعقد سنويا في منطقة جبال الألب السويسرية ويستمر هذا العام من 23 إلى 26 يناير، بمشاركة 70 من رؤساء الدول والحكومات إلى جانب مشاهير ومديري شركات ومصرفيين كبار.

وأشار التقرير، الذي شارك فيه قرابة ألف خبير من حكومات وشركات وأكاديميين ومنظمات غير حكومية، إلى أن 93 بالمئة يتوقعون تفاقم المواجهات السياسية أو الاقتصادية بين قوى كبرى في 2018 ومن بين هذه النسبة 40 بالمئة قالوا إن هذه المخاطر زادت بشدة.

وقال نحو 79 بالمئة من المشاركين إن هناك مخاطر متزايدة من نشوب صراع عسكري بين دولتين. وإلى جانب خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية حذر التقرير من خطر نشوب مواجهات عسكرية جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

وسجل التقرير زيادة فيما أطلق عليها "سياسة الرجل القوي ذي الكاريزما" على مستوى العالم، قائلا إن المخاطر السياسية والاقتصادية والبيئية تتفاقم بسبب انحسار دعم التعددية التي تحتكم إلى القواعد.

البيئة والاقتصاد

كما أشار التقرير إلى قراري ترامب القاضيين بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ واتفاقية الشراكة عبر الأطلسي وتهديده بالانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية لكبح البرنامج النووي.

وقال جون درزيك مسؤول المخاطر العالمية والرقمية في شركة مارشال استشارية التي ساهمت في وضع التقرير "تتطلب المخاطر التي نحاول التصدي لها هنا حلولا تعددية لكننا نتحرك في الاتجاه الآخر".

وعلى الرغم من تنامي المخاوف السياسية، فإن البيئة تصدرت قائمة المخاطر، إذ اعتبرت أحوال الطقس القاسية أبرز التهديدات في 2018 بعد عام شهد عواصف غير معتادة في المحيط الأطلسي من بينها الإعصار ماريا الذي دمر بويرتوريكو.

ومع تعافي النمو العالمي، انخفضت المخاوف بشأن الاقتصاد كثيرا. لكن التقرير وصف التفاوت في الدخل بأنه "مشكلة مدمرة" في العديد من الدول، كما حذر من الرضا عن المناخ الاقتصادي نظرا لارتفاع مستويات الدين وانخفاض معدلات الادخار وشروط التقاعد غير الملائمة.