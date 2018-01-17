علماء يتوقعون غياب البشرية في القريب العاجل

قدم علماء أمريكيون وبريطانيون رسالة رسمية إلى الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة تنص على أن الأرض ستصبح غير صالحة لحياة الإنسان وغيره من الثدييات.

وأشار العلماء إلى أخطار تغير المناخ، الذي لا مفر منه بسبب نمو استهلاك الطاقة الذي سيستمر حتى في حال انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. ووفقا للبيانات فإن درجة الحرارة في جميع أنحاء العالم سوف تصبح غير صالحة للحياة بحلول 2200-2400 سنة، بغض النظر عن الانخفاض في النمو السكاني بحلول عام 2100.

كما أشار العلماء إلى مخاطر أخرى يمكن أن تؤدي إلى غياب الحضارة، من بينها الشتاء النووي والأوبئة واصطدام الأرض من الكويكبات، فضلا عن العواقب غير المتوقعة لإنشاء الذكاء الاصطناعي.

وكان الفيزيائي البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ قد قال، في وقت سابق، إن درجة الحرارة على الأرض ستصبح لا تطاق.