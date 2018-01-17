شهاب: كلمة شيخ الأزهر زاخرة بالفكر والوعي والانتماء القومي والإسلامي

رحب داوود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي بكلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب أمام مؤتمر القدس الذي عقده الأزهر الشريف بمصر الكنانة.

وقال شهاب في تصريح وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه:" إن كلمة الإمام الأكبر شيخ الأزهر احمد الطيب هي كلمة زاخرة بالفكر والوعي والانتماء القومي والإسلامي وهي تعبر عن روح وأصالة الشعب المصري العظيم".

وأضاف: لقد تملكنا شعور عميق بالاعتزاز ونحن نستمع لكلمة فضيلة الإمام الأكبر، الذي تحدث بروح عالية كانت كلمته قول الفصل في التدليل على مكانة القدس في عقيدة ووجدان أبناء الأمة العربية والإسلامية، ورد بقوة الحكمة والمنطق على الأساطير التلمودية للصهيونية التي غذت احتلال فلسطين وارتكاب الجرائم بحق أرضها وشعبها والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

وتوجه شهاب "بالتحية لمصر وشعبها وللأزهر الذي مثل منارة للعلم وللفكر الإسلامي".

وقال شيخ الأزهر، في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، المنعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات:"أنا مؤمن أن الكيان الصهيونى لم يلحق بنا الهزيمة منذ 1948 وإنما نحن الذين صنعنا هزيمتنا بأيدينا".

وأضاف: إننا "دعاة سلام، لكن علينا امتلاك القُوَّة التي تُرعِب العُدوان وتَكْسِر أنفه وتُرغِمه أن يعيد حساباته، ويُفكِّر ألف مرَّة قبل أن يُمارس عربدته وطُغيانه واستهتاره واستبداده".

وتابع: "كل احتلال إلى زوال إنْ عاجلًا أو آجلًا، هذه حقيقة كونيَّة وسُنَّة إلهيَّة.. واسألوا التاريخ".

وبين الشيخ الطيب، أن مؤتمر اليوم يختلف كثيرا عن سابقيه، لأنه ينعقد وسط أجواء صعبة، فقد بدأ العد التنازلى فى تقسيم المنطقة وتعيين الكيان الصهيوني شرطيا عليها، فالأمر جلل وترداد الخطب لم يعد يناسب حجم المكر الذى نواجهه، معبرا عن تمنيه بالخروج بتوصيات منها التوعية بهذه القضية في أذهان ملايين تلاميذ العرب، فلا يوجد مقررات تشكل أذهان تلاميذنا تجاه القضية، ونفتقد هذا في مجال التعليم، وكذلك في المجال الإعلامي.

وقد انطلقت اليوم الأربعاء، أولى جلسات مؤتمر الأزهر لنصرة القدس، التي تستمر لمدة يومين، في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويعقد المؤتمر في رحاب الأزهر الشريف، ويشارك في أعمال المؤتمر ممثلون عن 86 دولة من مختلف دول العالم، وسط حضور عربي واسلامي ودولي رفيع المستوى