رونالدينيو يعتزل كرة القدم بعد مسيرة حافلة

قرر النجم البرازيلي رونالدينيو، إنهاء مشواره كلاعب كرة قدم، بعد مسيرة طويلة، عاش خلالها لحظات مميزة مع منتخب السامبا، وعدد من أهم أندية العالم، وفي مقدمتها برشلونة الإسباني.

قرار رونالدينيو، نقله شقيقه أسيس، وكيل أعماله، في تصريحات لصحيفة "أول سبورت".

ونقل أسيس على لسان شقيقه، قوله "إنه لا يريد أن يلعب كمحترف بعد الآن، وهو أمر تحدثت عنه سابقا، حيث من المقرر أن يكون الاعتزال الرسمي، من خلال عدة مباريات ودية لتوديعه، سيتم تنظيمها قريبًا".

وأضاف النجم البرازيلي "ليس لدي شيء في الوقت الحالي، وبعد كأس العالم سأقرر ما سأقوم به بالتأكيد".

وبدأ رونالدينيو، الذي سيصبح عمره 38 عاما في آذار/مارس المقبل، مشواره مع غريميو، ولعب لـ 7 فرق أخرى، منها باريس سان جيرمان وميلان.

لكنه قضى أفضل فترات مشواره الكروي في برشلونة من 2003 وحتى 2008، حيث كتب اسمه من بين أبرز لاعبي الفريق الكاتالوني.

وقاد رونالدينيو، برشلونة للفوز بدوري الأبطال 2006، والدوري الإسباني في 2005 و2006، ونال جائزة الكرة الذهبية في 2005.

وانتقل رونالدينيو إلى ميلان في 2008، وتوج بلقب الدوري الإيطالي في 2011، قبل أن يعود إلى البرازيل ويحرز لقب كأس ليبرتادوريس مع أتلتيكو مينيرو في 2013.

ولم يصل رونالدينيو مجددا إلى قمة مستواه الذي كان عليه في برشلونة، رغم أنه اعتاد أن يترك بصمات مؤثرة في المباريات، سواء بسبب التمرير دون النظر إلى زميله، أو بسبب الركلات الحرة الرائعة أو استعراض مهارته.

وخاض رونالدينيو 101 مباراة مع البرازيل، وسجل 35 هدفا، منها هدف شهير من ركلة حرة من مدى بعيد، تسببت في خروج إنجلترا من كأس العالم 2002.