انخفاض مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.18%، اليوم الأربعاء، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليون دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 581.17 نقطة، منخفضا 1.07 نقطة عن جلسة تداول أمس، مدفوعا بتراجع غالب مؤشراته، مع ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.07%.

وتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.49%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.21%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.21%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 663 ألف سهم، في 184 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 21 شركة، انخفض منها سهم7 شركات، وارتفع سهم 6 شركات، واستقر سهم 7 شركات.

والشركات الخاسرة كانت: بنك الاستثمار الفلسطيني، والمجموعة الأهلية للتأمين، والعالمية المتحدة للتأمين، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والعربية الفلسطينية للاستثمار"إيبك"، وسجاير القدس، وبنك فلسطين.

وارتفع سهم شركات مصانع الزيوت النباتية، والاتحاد للأعمار والاستثمار، والقدس للمستحضرات الطبية، والفلسطينية للكهرباء، وبنك القدس، والاتصالات الفلسطينية.

والشركات التي استقر سهمها كانت:البنك الإسلامي العربي، ومطاحن القمح الذهبي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وفلسطين للتنمية والاستثمار، ودار الشفاء لصناعة الأدوية، وفلسطين للاستثمار العقاري، والبنك الوطني.