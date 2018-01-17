حماس تدعو لرحيل حكومة التوافق وتشكيل حكومة وحدة وطنية

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء، لرحيل حكومة التوافق، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحاكي هموم الشعب الفلسطيني وتطلعاته.

وكانت حكومة التوافق قد شنت هجوماً حاداً على حركة "حماس" خلال جلستها الأسبوعية أمس، محملةً الحركة المسؤولية عن تعطيل المصالحة.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع: إن الحكومة عجزت عن حل الأزمات ورفع العقوبات بتبنيها مواقف عباس وإجراءاته العقابية ضد أهلنا في غزة.

وأضاف: لم تعد حكومة توافق وإنما حكومة الحزب الواحد بعد أن حرفت مسارها ولم تنل ثقة التشريعي واستبدل الرئيس7 من وزرائها دون تشاور.

ودعا القانوع لرحيل حكومة التوافق وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحاكي هموم شعبنا وتطلعاته.