الاحتلال يواصل تشييد الجدار الأرضي على حدود القطاع

تواصل آليات الاحتلال الإسرائيلية أعمال تشييد الجدار تحت أرضي على حدود قطاع غزة باستخدام معدات هندسية حديثة.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، صوراً تظهر فيها آليات الاحتلال الهندسية وهي تقوم بالحفر و زرع أسياخ حديدية تمهيداً لبناء الجدار الأرضي.

وقال المتحدث باسم الاحتلال في وقت سابق، إنه سيتم الانتهاء من بناء الجدار تحت أرضي مع نهاية العام الجاري 2018 على طول حدود قطاع غزة، مضيفاً أن هناك توجيهات واضحة للجيش بإنهاء بناء وإقامة هذا العائق مهما كانت الظروف".

وحسب مصادر عبرية، تبلغ تكلفة بناء الجدار الأرضي (3.4) مليار شيقل.





