الرئيس عباس: لا يمكن الوثوق بأمريكا ولن نقبل بها وسيطًا

أكَّد الرئيس محمود عباس مجدّدًا أنَّ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمثابة خطيئة ومناقض لكلّ المواقف الأمريكية السابقة بشأن القدس.

وقال الرئيس عباس في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر "الأزهر لنصرة القدس"، إنَّه لا يمكن من الآن فصاعدًا الوثوق بالإدارة الأمريكية ولن نقبل بها وسيطًا في عملية السلام.

وأضاف الرئيس: "سنلجأ لكافة الخيارات للدفاع عن حقوقنا ولن نذهب للإرهاب والعنف".

وشدَّد على أنَّ القيادة الفلسطينية متمسكة بالسلام المستند للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما يضمن إقامة دولة فلسطين، وأنَّ القدس"عاصمتنا ولن نرضى بما هو دون ذلك".

وانطلقت صباح اليوم أولى جلسات المؤتمر الذي تستمر مدة يومين، في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر المصرية.

ويعقد المؤتمر في رحاب الأزهر الشريف، و يشارك في أعمال المؤتمر ممثلون عن (86) دولة من مختلف دول العالم، وسط حضور عربي واسلامي ودولي رفيع المستوى.