متطرفون يؤدون طقوس تلمودية في الأقصى بحماية قوات الاحتلال

أفاد المنسق الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، اليوم الأربعاء، بأن شرطة الاحتلال بدأت بالسماح للمستوطنين اليهود بأداء طقوس تلمودية علنية في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر مقدسية، إن هذا يأتي تزامناً مع تصاعد سياسات استهداف المسجد الأقصى، كان آخرها يوم أمس باقتحام الاحتلال مكتب لجنة إعمار المسجد الأقصى وإبلاغ نائب رئيس اللجنة بمنع أي أعمال صيانة أو ترميم بكافة أنحاء المسجد المبارك ومرافقه المختلفة.

الى ذلك، واصل المستوطنون اليوم، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.