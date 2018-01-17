في غزة: غداً احتفال تتويج أميرة "الوزن الخفيف" في فلسطين

يعقد مركز ابن النفيس للأعشاب الطبيعية يوم غدٍ الخميس، مهرجان تتويج مسابقة "أميرة الصحة في فلسطين 2017" وهو الحدث الأول في فلسطين.

وأكد الطبيب الصيدلاني واختصاصي التغذية العلاجية ومدير المركز د. محمود الشيخ على، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن مسابقة أميرة الصحة بفلسطين 2017، والتي سيعقد مهرجانها في تمام الساعة 10 صباحاً، هو حديث تاريخي في الضفة المحتلة وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48، والقدس المحتلة.

وأوضح الشيخ علي، أن المسابقة أطلقت منذ ثلاثة شهور ضمت أكثر من 1400 سيدة ومن جميع أقطاب الوطن المحتل قطاع غزة، والضفة ، والقدس، وأراضي 48، لتشجيع النساء للتخلص من السمنة والأمراض الناجمة عنها .

وأضاف الشيخ علي، أن المركز سيكرم بحضور ممثل عن مكتب رئيس الوزراء السيد الدكتور رامي الحمد لله وبالشراكة مع جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل وبتمويل من مؤسسة امرأة لامرأة السويدية أكثر من مائة سيدة ممن حققن انجاز، وسيتم تتويج أميرة واحد لفلسطين من 100 سيدة لتحمل لأول مرة لقب أميرة الصحة في العالم 2017م.