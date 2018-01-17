قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطناً من الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء، حملات دهم واعتقال واسعة لأكثر من 13 مواطناً من عدة مناطق في الضفة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم واعتقلت الشاب حمودي السليم ، بعد مداهمة وتفتيش منزله .

واعتقلت قوة للاحتلال الشاب آدم اياد العمور (17 عاما) ، بعد مداهمة وتفتيش منزله في بلدة تقوع والاسير المحرر بلال سلامة من شارع الصف بمدينة بيت لحم .

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال عبد الرحمن ناصوح اشتية من قرية سالم شرق نابلس وصادرت مركبته .

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب قصي الطيطي والطفل اسماعيل ماهر الشريف من مخيم العروب شمال الخليل.