طقس فلسطين: انخفاض درجات الحرارة

يكون الجو اليوم الاربعاء، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبرا احيانا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار في ساعات الصباح، وفي ساعات المساء تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما وعاصفا ، وتسقط باذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا.

اما يوم الجمعة، فيكون الجو شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، وتسقط باذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا، واعتبارا من ساعات المساء يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار.

والسبت، يكون الجو غائما جزئيا ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام وبقاء الجو شديد البرودة الى بارد، والرياح جنوبية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يومي الخميس والجمعة من:

1- شدة سرعة الرياح التي قد تصل في سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 90 كم/ساعة .

2- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.

4- خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد والثلج وغزارة الأمطار.

5- تشكل الصقيع والانجماد ليلة الجمعة وصباح السبت .