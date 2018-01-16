إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة لأحد الموقوفين في الخليل

أحبطت الشرطة، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب مواد مخدرة لأحد الموقوفين، وألقت القبض على الفاعل في الخليل.

وذكرت الشرطة، في بيان، أنه وخلال قيام أحد المواطنين بزيارة قريب له في أحد مراكز الشرطة بمحافظة الخليل، قام ضابط الشرطة بعملية تفتيشه حسب الأصول، والعثور بحوزته على كمية من المخدرات، كانت عبارة عن مادة الحشيش المخدر.

وأضاف البيان، ان الشرطة قامت بإلقاء القبض على المشتبه به، وضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزته، وبسماع أقواله اعترف بقيامه بمحاولة تهريب هذه المخدرات لقريبه داخل مركز التوقيف.

هذا وأكد البيان التحفظ على المشتبه به، واحالته لجهة الاختصاص، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.