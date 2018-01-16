مبعوث ترامب لعملية "السلام" غداً في "إسرائيل"

من المقرر أن يصل مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لعملية "السلام" في المنطقة جيسون غرينبلات، بشكل طاريء إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة "إسرائيل"، يوم غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يعقد اجتماعات مع دبلوماسيين من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي (الرباعية الدولية)، يبحث خلالها سبل إعادة إحياء العملية السياسية والمقترح الذي تعده الإدارة الأميركية.

ولن يلتقي غرينبلات بأي مسؤول فلسطيني، كذلك لن يلتقي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ولا أي من مستشاريه بسبب تواجدهم بزيارة رسمية في الهند، لكنه سيلتقي وزراء ومسؤولين في الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية"، وستمتد زيارته لحين وصول نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، والذي من المقرر أن يصل البلاد مساء الأحد المقبل.

وقال دبلوماسيون غربيون للقناة الإسرائيلية العاشرة إن هدف اللقاء مع غرينبلات هو معرفة هدف الولايات المتحدة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"، ومحاولة وضع استراتيجية مشتركة تمنع تصعيد التوتر والخلاف.

ونقلت القناة عن مصدر رفيع في البيت الأبيض أن غرينبلات سيشارك في لقاء للرباعية الدولية ليتبادل المعلومات معهم وليواصل الجهود من اجل الدفع بعملية "السلام".

ومن جملة المواضيع التي سيناقشها غرينبلات سيكون تقليص مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد ان طلب مسؤولون في الوكالة الأممية من الاتحاد الأوروبي زيادة التمويل للتعويض عن العجز الذي سببه تقليص مساهمة الولايات المتحدة.