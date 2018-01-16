صحيفة: الجيش المصري يستعد لعملية عسكرية غير مسبوقة بسيناء

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن الجيش المصري بدأ استعدادات وحشود عسكرية وصفتها "غير المسبوقة" في سيناء والعريش ورفح و المحافظات التي تنشط فيها عناصر مسلحة موالية لتنظيم داعش.

و وفقاً للصحيفة، فقد تم تزويد الكمائن الأمنية في شوارع مدينة العريش، بتحصينات مستوردة تم تصنيعها خصيصاً للتصدي لهجمات السيارات المفخخة والقذائف.

و سيشارك في العملية سلاح الجو مزودة بطائرات استطلاع وحربية

و حسب الصحيفة، ستكون هذه اكبر عملية عسكرية يجهز لها السيسي لتنظيف شمال ووسط سيناء.وسيشارك في العملية سلاح الجو مزودة بطائرات استطلاع وحربية

كما يشارك في العملية صفوة الضباط المتخصصين في تتبع المعلومات، وتفكيك الخلايا الإرهابية، في إطار تكوين كماشة حول الإرهابيين من وسط إلى شمال المحافظة.