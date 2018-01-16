القناة 2 تكشف: خطة سرية لشرعنة جميع المستوطنات في الضفة

كشفت القناة الثانية "الإسرائيلية" مساء الثلاثاء، عن خطة سرية لشرعنة جميع المستوطنات "الإسرائيلية" غير الشرعية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة ويبلغ عددها 70 مستوطنة.

ووفقا للقناة الثانية، فإن مستوطنة "حفات جلعاد" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس والتي شهدت قبل أيام مقتل حاخام في عملية إطلاق نار، سيتم عرضها على الحكومة لشرعنتها بعد أن أعطى نتنياهو تعليماته لما يُسمى بمنسق شؤون المناطق يؤاف موردخاي لربطها بشبكة الكهرباء "الإسرائيلية".

وأشارت القناة "الإسرائيلية" إلى أنه تم تشكيل طاقم مختص من وزارة الحرب "الإسرائيلية" ليمهد الطريق لشرعنة جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، رغم رفض دول العالم لشرعنتها خاصة دول الاتحاد الاوروبي.

ولفتت إلى أن المستوطنات التي سيتم العمل على شرعنتها هي: "مستوطنة "عسائيل" المقاومة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في جبل الخليل ويسكن المستوطنة نحو 46 أسرة لمستوطنين "إسرائيليين" إضافة إلى مستوطنة "افيغال" الواقعة في أراضي الفلسطينيين في جبل الخليل ويسكن بها نحو 25 أسرة لمستوطنين "إسرائيليين" إضافة إلى مستوطنة "هرئيل" القريبة من رام الله والمستوطنة "ايش كودش" ومستوطنة "تصوفا" في الاغوار.