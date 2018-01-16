الأرصاد: منخفض قوي يضرب البلاد الأربعاء و ينتهي عصر الجمعة

توقعت الارصاد الجوية "الاسرائيلية" أن يطرأ يوم غد الاربعاء انخفاض على درجات الحرارة، حيث يكون الجو غائم جزئيا مع احتمال لسقوط امطار خفيفية في المنطقة الشمالية ومنطقة الساحل .

اما الخميس، فتوقعت الأرصاد أن يكون الجو في ساعات الصباح غائم جزئياً مع امطار خفيفية من حين لآخر على المنطقة الشمالية، ومنطقة الساحل، اما في المنطقة الجنوبية يكون الجو مغبراً وفي ساعات الليل تشتد قوة الأمطار ويكون الجو عاصفا.

كما يطرأ انخفاض كبير علي درجات الحرارة يوم الجمعة، ويكون الجو في ساعات الصباح شديد البرودة، وفي ساعات الظهرتشتد قوة الرياح لتصل لسرعة 100 كيلو في الساعة، ويكون الجو عاصفاً، وتتساقط امطار غزيرة وتتساقط حبيبيات البرد مصحوبة بعواصف رعدية من أقصى الشمال لأقصي الجنوب وعلي قطاع غزة.

اما في المنطقة الشمالية، فتوقعت الأرصاد أن تهب عاصفة ثلجية وتتساقط ثلوج علة جبل الشيخ وقمم جبال الجليل التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر، وكذلك على جبال الضفة الغربية، اما البحر يكون هائجاً وترتفع الامواج من أربعة امتار ونصف لسبعة امتار.

وتتلاشى حدة الامطار عصر الجمعة اما السبت، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الجو دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا.