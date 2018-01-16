الاحتلال يُفجر نفقاً قرب معبر "أبو سالم" جنوب القطاع

فجًرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء الثلاثاء، نفقاً قرب معبر "كرم أبو سالم" جنوب شرق مدينة رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر والأراضي المحتلة.

وأفاد مراسلنا أن صوت انفجار كبير سُمع جنوب شرق مدينة رفح قرب الحدود مع الجانب المصري، مشيراً إلى أن الانفجار استهدف النفق الذي قصفته قوات الاحتلال قبل عدة أيام.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قالت الأحد الماضي، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اعترف بعد مرور ساعات على الغارة الجوية لمنطقة الشريط الحدودي في رفح جنوب قطاع غزة، أن الهدف الذي استهدفته طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" نفق للمقاومة.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال حينها، أن طائرات الاحتلال استهدفت نفق للمقاومة حفر من تحت معبر كرم أبو سالم ووصل النفق لداخل الأراضي المحتلة عام 48، والأرضي المصرية.

وقال الناطق: كشفنا النفق قبل فترة قصيرة فقمنا بالاطلاع عليه وعلى حجمه، والليلة الماضية قمنا بقصفه، مضيفاً: "إسرائيل" لديها قدرة متطورة لإيجاد الأنفاق، وهذه مصلحة جيش الاحتلال الأولى، فجيش الاحتلال سيدمر أنفاق غزة حتى نهاية 2018 كما قال ما يسمى بقائد هيئة الأركان "غادي ايزنكوت".