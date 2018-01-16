ليبرمان يعترف لأول مرة بفقدان جنود "اسرائيليين" في غزة

اعترف وزير حرب الاحتلال، أفيغدور ليبرمان لأول مرة بفقدان جنود "إسرائيليين" في غزة، لكنه قال إنه لا يعلم إن كان هؤلاء الجنود موتى أم أحياء.

وأضاف ليبرمان في مقابلة مع القناة الثانية العبرية أنه لن يكون هناك أي تحسين للوضع الإنساني في غزة "قبل إنجاز اتفاق بشأن مفقودينا وأسرانا".

من جانبها، وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس) رسالة إلى ذوي الأسرى الإسرائيليين من خلال مقطع فيديو باللغة العبرية. تكشف فيه عن إقرار الحكومة الإسرائيلية بالحقيقة أخيرا.

وفي فبراير/شباط الماضي كشفت كتائب القسام عن تلقيها عروضا إسرائيلية مختلفة عبر وسطاء إقليميين ودوليين لإجراء صفقة جديدة لتبادل أسرى مقابل جنودها الأسرى في غزة.