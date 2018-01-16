أبو حسنة ينفي وجود قرار بشأن تقليص رواتب موظفي الأونروا

نفي المستشار الاعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" عدنان أبو حسنة، وجود قرارٍ بشأن تقليص رواتب موظفيها حتى الآن.

وأوضح أبو حسنة في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء، أن هناك نقص في السيولة وهناك سيناريوهات عديدة للتعامل مع الأزمة مع التشديد على وجود أولويات لدى الاونروا ومنها الخدمات الصحية والحالات الصعبة والرواتب أيضا".

وكان خبراً شنشر من اتحاد موظفي الأونروا عقب اجتماعه مع مدير عمليات الأونروا بغزة جاء فيه أن "ماتياس شمايلي" قال "لا رواتب كاملة هذا الشهر".

وأوضح الاتحاد خلال اجتماعه مع مدير العمليات في الوكالة الدولية، جاء لتدارس "الأزمة المالية بشكل عام"، مبيناً أن الجلسة نتج عنها "صفر كبير".