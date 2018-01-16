نتنياهو يصافح رئيس أفغاني سابق خلال زيارته الى الهند

صافح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي، في حادثة نادرة بين زعيمين لبلدين لا يوجد علاقات دبلوماسية بينهما.

وصافح نتنياهو الرئيس الأفغاني السابق خلال مؤتمر قمة في رييزنا بنيودلهي وذلك في ختام زيارته الى الهند.

وبجّل نتنياهو العلاقات بين "اسرائيل" والهند مؤكدا على أن هناك الكثير من أوجه الشبه بين الحضارتين اليهودية والهندية اللتين تدمجان التقاليد والأعراف العتيقة والحداثة والقيم الديمقراطية، على حد قوله.

وتتوقع وتنتظر الصناعات العسكرية الاسرائيلية من رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ينجح خلال زيارته الى الهند بإقناع رئيس وزرائها نارندرا مودي بالتراجع عن قراره إلغاء صفقة السلاح التي تشمل اقتناء صواريخ "سبايك" ضد الصواريخ من انتاج شركة "رفائيل" الاسرائيلية.

ويتوقع أن يشارك نتنياهو مع عودته من الزيارة الرسمية في الهند، الى جنوب إفريقيا للمشاركة بمنتدى دافوس الاقتصادي المنعقد لثلاثة أيام في 23 كانون الثاني/ يناير.

وكان أول أمس قد إلتقى نتنياهو بالرئيس الهندي ناث كوفيند في القصر الرئاسي بنيودلهي وتحدث معه عن العلاقات الخاصة التي تسود بين البلدين وعن تعزيزها المتمثل بزيارته هذه إلى الهند. ووجه رئيس الوزراء نتنياهو دعوة إلى الرئيس الهندي لزيارة إسرائيل.