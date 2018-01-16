الكشف عن تعميم داخل جيش الاحتلال للانتقام لقتيل عملية نابلس

كشفت القناة العاشرة في التلفزيون "الإسرائيلي" مساء اليوم الثلاثاء، عن تعميم لأحد جنود الاحتلال قام بتوزيعه بإحدى القواعد العسكرية بالضفة الغربية المحتلة، يحرض على الانتقام من الفلسطينيين.

وقالت القناة "الإسرائيلية": "إن التعميم يدعو للانتقام من عملية نابلس التي أسفرت عن مقتل أحد كبار المستوطنين قرب مستوطنة "حفات جلعاد" جنوب غربي نابلس قبل عدة أيام.

وجاء في التعميم "ردًا على القتل البشع الذي وقع في حافات جلعاد، ومن أجل الانتقام لدماء الحاخام رازيئيل شفاش، يتم إعادة تنظيم وحدة من الانتقام لاستعادة الشرف الوطني، وسنفوز!… إذا كنت تشعر بالتضامن مع أهداف الوحدة، انضمم إلينا!".

يُشار إلى أن الحاخام شفاش قتل متأثراً بإصابته في عملية إطلاق نار غرب قرية "تل" جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بتاريخ (9/1/2018)، ولم يتمكن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" من كشف منفذ العملية، ومن الجدير ذكره أن العمليات البطولية التي ينفذها الفلسطينيون في الضفة المحتلة تأتي رداً على جرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين والأراضي الفلسطينية.