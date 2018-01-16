اليابان تسير بثبات نحو أولمبياد طوكيو 2020

أبدى مدرب المنتخب الأولمبي الياباني، هاجيمي مورياسو، سعادته بنجاح منتخبه في حصد العلامة الكاملة في دور المجموعات من مسابقة كأس آسيا 2018 تحت 23 عاماً المقامة في الصين، حيث أظهر هذا النجاح نمو المنتخب الأولمبي مبكراً قبل قدوم منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

ودخل الأولمبي الياباني المنافسات الآسيوية بمعدل أعمار يعتبر الأقل من بين المنتخبات المشاركة، وجميع اللاعبين تحت سن 21 عاما، بهدف إعدادهم مبكراً للحدث الأولمبي الكبير، لينجح هذا المنتخب في التغلب على فلسطين وتايلاند وكوريا الشمالية، وتصدر المجموعة الثانية.

وعبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أكد المدرب الياباني: "من الجيد أن نلعب من أجل الفوز، على الرغم من أننا خضنا معسكرا تدريبا قصيرا قبل البطولة بأيام قليلة".

وخاض الأولمبي الياباني لقاء كوريا الشمالية الأخير، بتشكيلة احتياطية كاملة من الحارس إلى المهاجم، مقابل إراحة اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا لقائي فلسطين وتايلاند، ولكنه نجح في هزيمة كوريا الشمالية بنتيجة 3-1.

وأوضح المدرب: "خضنا لقاء اليوم بتشكيلة مختلفة للغاية، ولكن أظهر اللاعبون تفاهماً كبيراً بين بعضهم البعض، الفوز في 3 مباريات متتالية ليست بالمهمة السهلة، وأنا سعيد بتلك الانتصارات".

وسيواجه منتخب اليابان في دور الثمانية من المسابقة، ثاني المجموعة الأولى منتخب أوزبكستان، يوم الجمعة.