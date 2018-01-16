اخطارات بهدم منازل في العيسوية وسط القدس المحتلة

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس تحرسها قوة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة العيسوية، وسط القدس المحتلة، وألصقت إخطارات هدم إدارية جديدة لعدد من منازل المواطنين، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال شهود عيان إن مواجهات دارت بين عدد من الشبان في البلدة، وقوات الاحتلال.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم ، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ونصبت حاجزا عسكريا في الشارع الرئيسي بحي وادي حلوة في سلوان وتحديدا قرب مسجد العين، أوقفت خلاله عشرات المركبات وحررت لأصحابها مخالفات مالية باهظة.