ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

اخطارات بهدم منازل في العيسوية وسط القدس المحتلة

  • فلسطين اليوم
  • 18:35 - 16 يناير 2018
هدم.jpg هدم.jpg
مشاركة

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس تحرسها قوة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة العيسوية، وسط القدس المحتلة، وألصقت إخطارات هدم إدارية جديدة لعدد من منازل المواطنين، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال شهود عيان إن مواجهات دارت بين عدد من الشبان في البلدة، وقوات الاحتلال.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم ، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ونصبت حاجزا عسكريا في الشارع الرئيسي بحي وادي حلوة في سلوان وتحديدا قرب مسجد العين، أوقفت خلاله عشرات المركبات وحررت لأصحابها مخالفات مالية باهظة.

متعلقات