صور| بعد ٣ أيام .. الفارس تختتم مخيمها الكشفي "القدس موعدنا والكشافة تجمعنا"

اختتمت مجموعات الفارس الكشفية في محافظة غزة مخيمها الكشفي بعنوان القدس موعدنا والكشافة تجمعنا دورة عرفاء طلائع، وذلك أمس الاثنين ١٥-١، في أرض خالية مقابل ساحة السرايا وسط مدينة غزة.

واستمرت فعاليات المخيم لمدة ٣ أيام متواصلة منذ يوم السبت ١٢-١، حيث شارك في المخيم أكثر من ٦٠ كشاف من أبناء مجموعات الفارس في محافظة غزة.

٣ فرق كشفية مشاركة

وشارك في المخيم ٣ فرق كشفي من أبناء المجموعة، وهم فرقة صلاح الدين الكشفية للأشبال وفرقة سما غزة الكشفية للفتيان وفرقة جواد الفجر للكشاف المتقدم.

وكان المخيم ينطلق من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة ٢ عصرا، بحيث تغادر فرقتي الأشبال والفتيان المخيم، وتبقى فرقة جواد الفجر الكشفية للمبيت وحراسة المخيم خلال فترة المساء.

وأنتم المخيم تخريج دورة رؤساء سداسيات للأشبال، ودورة عرفاء طلائع للفتيان، ودورة سواعد للكشاف المتقدم.

فعاليات ونشاطات مميزة خلال الدورة

وتضمن برنامج الدورة العديد من الفعاليات والنشاطات المميزة، التي تم تنفيذها خلال الثلاثة أيام التي استمرت فيها فعاليات المخيم.

وافتتح المخيم بتوزيع المهام وتقسيم الطلائع وكلمة لقائد المخيم تتضمن التعليمات والإرشادات العامة، ومن خلال برنامج المخيم كان هناك بعض المحاضرات الكشفية والتربوية والدينية، والتعليم علي بعض الصيحات والتقاليد الكشفية، وممارسة بعض الألعاب الكشفية، بالإضافة إلى ممارسة بعض الأعمال التطوعي في الأماكن المجاورة.

واختتم المخيم بحفل سمر تضمن العديد من الأنشطة وتوزيع الشهادات على المشاركين.

زوار وضيوف المخيم

وتعرض المخيم للعديد الزيارات من بعض الشخصيات المهمة على رأسهم الأستاذ أبو حسين لبد مسئول اللجنة الرياضية العامة الراعية لمجموعات الفارس الكشفية على مستوى قطاع غزة، وقيادة محافظة غزة أبو صالح الركوعي وقيادة اللجنة الرياضية في المحافظة أبو محمد الزرد، وأسرة مسجد صلاح الدين.

وزار المخيم وفد من جمعية الكشافة الفلسطينية بقيادة أبو المؤمن الحساينة، ووفد من مفوضية غزة الكشفية.

حفل ختامي .. وتوزيع الشهادات

واختتم المخيم بحفل سمر حضره العديد من الشخصيات الاعتبارية، على رأسهم اللجنة الرياضية العامة وقيادة الحركة في المحافظة، ومفوضية غزة الكشفية، وعدد من قادة العمل الكشفي بغزة.

وفي كلمة اللجنة الرياضية العامة ألقاها الأستاذ أبو حسين لبد تحدث عن مبادئ الحركة الكشفي ومدى توافقها مع ديننا الإسلامي الحنيف.

وأبرز لبد شعار الكشافة "كن مستعدا" لحث الكشافين على أن الاستعداد الدائم لمواجهة معيقات الحياة، والتعامل مع بكل صوابيه مع المواقف التي تحيط به، بحيث يجب أن تبرز ملامح التغيير على عناصر الكشافة.

وفي كلمة أخرى لقائد مجموعات العميد الكشفية محمد حسونة أن الكشافة حركة رائد في كل المجالات التربوية لخدمة المجتمع.

وأثنى حسونة على دور مجموعات الفارس الذي يمثل نموذج ريادي في العمل الكشفي، حيث تعتبر من أبرز المجموعات الكشفية النشطة على مستوى الوطن.

وفي الختام تم توزيع شهادات التخرج على المشاركين في المخيم.

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