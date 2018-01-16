"حماس" ترد على اتهامات حكومة الحمد الله 

عبرت حركة "حماس" عن رفضها لما ورد في بيان حكومة التوافق الفلسطيني من مواقف ومصطلحات توتيرية غير مسؤولة.

وقالت حماس في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء، إن الاتهامات ضدها تهدف إلى التضليل وتسميم الأجواء وقلب الحقائق والعودة بملف المصالحة إلى مربع الصفر للتغطية على فشلها في القيام بمهامها وواجباتها تجاه أبناء قطاع غزة.

وأشارت الحركة إلى صوابية موقفها المؤكد على ضرورة رحيل هذه الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلبي طموحات شعبنا وتواجه متطلبات المرحلة.

وأكدت حماس، أنها قدمت كل ما يلزم من استحقاقات المصالحة ومتطلباتها وتعاطت بإيجابية عالية ومسؤولية وطنية من أجل تحقيق هذا الهدف، مضيفة أن "حكومة الحمد الله لن تفلح في استدراجنا إلى مربع المناكفات والتراشق الإعلامي"، لاسيما أن قضيتنا الوطنية برمتها مهددة بالخطر من الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية".

وطالبت من الحكومة القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه أبناء شعبنا في الضفة وغزة على حد سواء، وإنهاء العقوبات المفروضة على القطاع بدلاً من العبث بمشاعر أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل التحديات الجسام التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية.

وكانت حكومة التوافق الفلسطيني شنت هجوماً حاداً على حركة "حماس" خلال جلستها الأسبوعية، محملةً الحركة المسؤولية عن تعطيل المصالحة.

واستنكرت الحكومة ما وصفته بـ"الأكاذيب والافتراءات التي تقوم بها حركة حماس تجاه حكومة الوفاق الوطني، واستخدامها لكلمة العقوبات في إشارة إلى تصويب الأوضاع التي قامت بها الحكومة في قطاع غزة، بهدف تشويه الحقائق وتضليل المواطنين وحرف الانظار عن التعطيل المتعمد الذي يستهدف عمل الحكومة واستكمال عملية المصالحة، كما تهدف إلى مواصلة ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، غير آبهة بمعاناة أهلنا في قطاع غزة".