الاحتلال يعتقل 7 أطفال بعد مداهمة منزلهم في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبعة أطفال، بعد أن داهمت منازلهم في حي جبل الزيتون في القدس، وحوّلتهم الى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في المدينة.

وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود، أن الاعتقالات طالت الأطفال: نعيم إبراهيم عشاير (11 عاما)، ومحمد أحمد عشاير (14 عاما)، وعلي محمد أبو الهوى (14 عاما)، وسفيان فراس أبو الهوى (14 عاما)، ومحمد سمير أبو الهوى (15 عاما)، وأمير سامي أبو الهوى (16 عاما)، وعدنان موسى الهدرة (17 عاما).

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الناشط المقدسي خالد الزير وطفله وشابا آخر، أثناء تصديهم للمستوطنين في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقال مركز معلومات وادي حلوة إن الناشط الزير والشاب، الذي لم تعرف هويته، تصديا لمجموعة من المستوطنين خلال محاولتهم إدخال شاحنة عبر أرضه باتجاه منطقة الحفريات بحي وادي الربابة بسلوان، وعلى الفور أوقفت قوات الاحتلال المُرافقة للمستوطنين، الشاببين المقدسين واعتقلتهما إلى جانب نجل الزير.

وتواصل سلطات الاحتلال أعمال الحفر في أراضي المواطنين بحي وادي الربابة تمهيداً لإقامة "مطعم وجسر سياحي للمشاة".