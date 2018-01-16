"أطباء بلا حدود" تتبرع بأدوية لـ3 مستشفيات حكومية

تبرعت منظمة أطباء بلا حدود، بشحنة من الأدوية والإمدادات الطبية بقيمة 50 ألف يورو، إلى ثلاث مستشفيات حكومية، بطلب من وزارة الصحة.

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي، أن الأدوية والمستلزمات الطبية تنوعت ما بين تلك المستخدمة في معالجة العديد من الأمراض بما فيها أمراض الدم، وضغط الدم والالتهابات، وشملت أيضا بعض المضادات الحيوية للأطفال ولوازم طبية مختلفة تستخدم في العمليات والجراحة.

وأشاد مدير المخازن المركزية لوزارة الصحة صالح ثوابتة، بالدور النشط لمنظمة أطباء بلا حدود في الضفة الغربية والمبني على دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية مشروع المنظمة والمتمثل بالصحة النفسية في مدينة الخليل.

يذكر أن وزارة الصحة تسلمت شحنة الادوية في مستودعاتها الرئيسية، وقامت بعد ذلك بتوزيعها على مستشفيات: الخليل الحكومي، وبيت جالا، ويطا، حسب الأصول، بالتنسيق مع منظمة أطباء بلا حدود.