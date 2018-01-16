ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

الحمد الله يبحث سبل تحويل محطة توليد غزة للعمل بالغاز الطبيعي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:04 - 16 يناير 2018
محطة توليد كهرباء غزة محطة توليد كهرباء غزة
مشاركة

ترأس رئيس الوزراء رامي الحمد الله اجتماعا اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله لبحث سبل تحويل محطة توليد الكهرباء في غزة للعمل بالغاز الطبيعي.

كما بحث الحمد الله خلال الاجتماع الذي حضره كل من رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، سبل تزويد المحطة بالغاز الطبيعي، وذلك باستعراض الخيارات المتوقعة والتركيز على التسريع في عملية تطوير حقل الغاز الطبيعي في شواطئ غزة.

وقال مكتب الحمد الله إنه تم نقاش بناء خطوط الغاز اللازمة لإيصال الغاز للقطاع، وتعزيز القدرة الإنتاجية لمحطة التوليد، من خلال المشروع، بكفاءة عالية وبأسعار مخفضة.

كما تمت مناقشة تطور مشروع محطة توليد الكهرباء في جنين شمال الضفة الغربية، واستعرض مصطفى تطورات المشروع بالتفصيل.

 

متعلقات